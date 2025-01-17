В Волгоград съехались бегуны и прыгуны из ЮФО и ДНР

Около 700 участников в общей сложности заявлены для борьбы за медали различного достоинства. В числе соискателей наград есть и представители ДНР, ЛНР и Запорожской области. В первенстве ЮФО сражаются за медали юниоры и юниорки, юноши и девушки в возрастной категории до 23, 20, 18 и 16 лет. Спортсмены выступают в беговых дисциплинах, толкании ядра и прыжках в высоту и длину.

Хозяева представлены более 100 участниками, многим из которых в первый день удалось стать триумфаторами и призерами. В частности, в женской категории Юлия Попова, в прошлом году ставшая бронзовой медалисткой игр стран БРИКС в Казани, у себя дома отметилась очередным достижением — стала чемпионкой ЮФО в забеге на 1500 метров с результатом 4,14,57. На третьем месте финишировала волгоградка Анастасия Федонина (4,23,90). Еще одна наша спортсменка Дарья Гуляйкина в финальном забеге на дистанции 60 метров взяла золото с результатом 7,63. Всего на счету волгоградских легкоатлетов в первый день соревнований 16 медалей — три золота, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Завершатся чемпионат и первенство 18 января.