Расследования

В Волгограде инвалид попала в кредитную кабалу прямо в больничной палате

Расследования 15.01.2025 13:39
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15.01.2025 13:39


Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал недействительным кредитный договор, который был оформлен на женщину-инвалида пока она находилась на лечении в больнице, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 42-летняя волгоградка, пострадавшая от действий аферистов, является инвалидом 3 группы. В конце марта 2024 года на ее имя в Саратове дистанционно оформили кредит в сумме 225 тысяч рублей. Деньги сразу были переведены на счет третьего лица.

Сотрудники прокуратуры, куда инвалид обратилась за помощью, установили, что волгоградка не заключала кредитный договор и деньги не получала. А когда все это произошло, женщина находилась на стационарном лечении в больнице. По факту случившегося расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Прокуратура, изучив все обстоятельства в ходе надзорной проверки, обратилась в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным. Это требование было удовлетворено. Суд освободил инвалида от обязанности погашения такого кредита.

Фото из архива V102.RU

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