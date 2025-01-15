Расследования

Под Волгоградом мужчина из мести бывшей жене попал в ДТП, а потом в колонию

Расследования 15.01.2025 10:37
0
15.01.2025 10:37


К 1 году 8 месяцам колонии строгого режима приговорен в Волгоградской области житель рабочего поселка Ерзовка за угон иномарки бывшей супруги, передает V102.RU со ссылкой на Городищенский районный суд.

Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года мужчина находился в гостях у бывшей супруги и внезапно решил ей отомстить. Он взял ключи от ее автомобиля Chevrolet Lanos, которые висели на крючке в коридоре, и угнал транспортное средство. Однако далеко уехать мститель не смог, так как был пьян. На улице Молодежная в Ерзовке он не справился с управлением и совершил ДТП. С места происшествия его доставили в больницу №25 в Волгограде.

- Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, пояснил, что хотел отомстить бывшей супруге из-за произошедшего ранее между ними конфликта, - рассказали в суде.

Мужчина, который ранее уже был судим, признали виновным в угоне автомобиля. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.01.2025 13:39
Расследования 15.01.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2025 10:14
Расследования 15.01.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.01.2025 09:11
Расследования 15.01.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.01.2025 11:30
Расследования 14.01.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.01.2025 06:03
Расследования 14.01.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2025 20:24
Расследования 13.01.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2025 12:18
Расследования 13.01.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2025 11:19
Расследования 13.01.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2025 10:30
Расследования 13.01.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 18:41
Расследования 12.01.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 17:51
Расследования 12.01.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 12:59
Расследования 12.01.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2025 21:07
Расследования 11.01.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2025 13:42
Расследования 11.01.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 19:50
Расследования 10.01.2025 19:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
Суд отправил в СИЗО устроившего резню в московском супермаркете волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
В Волгограде инвалид попала в кредитную кабалу прямо в больничной палатеСмотреть фотографии
13:32
«Опаздывал на работу»: в Волгограде поймали выехавшего на встречку водителя иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волжском запустят спецмаршрут к крещенской купелиСмотреть фотографии
13:08
Волгоградец прописал в нежилом доме трех граждан из Турции и ЕгиптаСмотреть фотографии
13:01
Цех отделки металлопроката на «Красном Октябре» отметил 60-летний юбилейСмотреть фотографии
12:47
Крещенским купаниям быть: власти Волгограда рассказали, где откроют купелиСмотреть фотографии
12:23
Депутатам Волгоградской облдумы подняли зарплату в 2025 годуСмотреть фотографии
12:20
Облздрав сообщил о состоянии детей из горевшей в Волгограде «Лады»Смотреть фотографии
11:55
В Котово запретили купаться на КрещениеСмотреть фотографии
11:49
Волгоградский предприниматель настряпал из курятины говяжьи котлетыСмотреть фотографии
11:46
В Урюпинске похоронят погибшего в Курской области оператора БПЛАСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом мужчина из мести бывшей жене попал в ДТП, а потом в колониюСмотреть фотографии
10:35
Гандболистки «Динамо-Синары» 15 января сыграют с ЦСКА в МосквеСмотреть фотографии
10:18
УФАС объявило о наказании участников картеля на ремонте электробусов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:14
Бастрыкин вновь обратил внимание на разрушающееся в Волгограде общежитие «Химпрома»Смотреть фотографии
09:45
Эксперт назвал наиболее вероятные причины тотального сбоя в РунетеСмотреть фотографии
09:11
ГАИ: 43-летняя волгоградка разбилась на машине с летней резинойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Готовность моста через ВДСК на обходе Волгограда составляет 90%Смотреть фотографии
08:46
Страшное зарево над НПЗ сняли волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгограде «Лада Гранта» c детьми врезалась в дерево и загорелась: погибла женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:35
В Волжском подняли тарифы на четырех пригородных маршрутахСмотреть фотографии
06:16
Улицу в Серафимовиче назовут в честь святой Арсении Усть-МедведицкойСмотреть фотографии
21:37
На набережной в Волгограде смертельно ранили лебедяСмотреть фотографии
21:17
В сквере у Вечного огня в Волгограде вырубят 137 больных деревьевСмотреть фотографии
20:48
Футболисты «Ротора» перед Турцией проверили здоровьеСмотреть фотографии
20:05
Гриппом А и В начали заражаться волгоградцыСмотреть фотографии
19:37
РКН объяснился за масштабный сбой в работе РунетаСмотреть фотографии
18:53
В России утвердили программу бесплатной медпомощи до 2027 годаСмотреть фотографии
18:32
Под Волгоградом обладатель 652 штрафов ГИБДД простился со своей «ласточкой»Смотреть фотографии
 