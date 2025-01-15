К 1 году 8 месяцам колонии строгого режима приговорен в Волгоградской области житель рабочего поселка Ерзовка за угон иномарки бывшей супруги, передает V102.RU со ссылкой на Городищенский районный суд.

Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года мужчина находился в гостях у бывшей супруги и внезапно решил ей отомстить. Он взял ключи от ее автомобиля Chevrolet Lanos, которые висели на крючке в коридоре, и угнал транспортное средство. Однако далеко уехать мститель не смог, так как был пьян. На улице Молодежная в Ерзовке он не справился с управлением и совершил ДТП. С места происшествия его доставили в больницу №25 в Волгограде.

- Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, пояснил, что хотел отомстить бывшей супруге из-за произошедшего ранее между ними конфликта, - рассказали в суде.

Мужчина, который ранее уже был судим, признали виновным в угоне автомобиля. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.