



Жители Калачёвского района Волгоградской области третий месяц выживают в нечеловеческих условиях. Как сообщает ИА «Высота 102», ещё в октябре 2024 года районные власти прекратили обслуживать канализационную сеть хутора Ляпичев с населением порядка 1,2 тыс. человек, из-за чего нечистоты начали топить многоквартирные дома и прилегающую территорию.







– У нас всё-таки хутор, но в советское время власти приняли решение начать многоквартирное строительство. Постепенно здесь появились порядка двух десятков двухэтажек. Все они, естественно, были оборудованы централизованным водоснабжением. При этом строить очистные сооружения было нецелесообразно. Специалисты приняли решение создать каскад септиков, куда все эти годы централизовано и собирались нечистоты. Периодически власти откачивали их с помощью ассенизационных машин, – рассказал журналистам местный житель Олег Шкуренко.





Спустя десятилетия в муниципалитете вдруг решили, что откачка стоков больше не их проблема, а жильцы МКД должны сами вывозить испражнения из находящихся в собственности района сетей.

– Последние годы канализацию обслуживал МУП «Береславское КХ», однако осенью у организации вышла из строя ассенизаторская машина. При этом жильцов о произошедшем никто не предупредил. Мы узнали о прекращении обслуживания лишь спустя 20 дней. Через ещё какое-то время, в конце года, директор муниципального предприятия и вовсе опубликовал в районной газете «Борьба» объявление о том, что теперь будет лишь подавать питьевую воду, а за канализационные стоки организация никакой ответственности не несёт, – добавил хуторянин.





В администрации Ляпичевского сельского поселения подтвердили, что проблема имеет место, однако при всём желании без изменения позиции районных властей предотвратить коммунальное бедствие местные чиновники не в силах.

– После поломки ассенизаторской машины МУП действительно решил отказать нашим жителям в откачке жидких коммунальных отходов. Это было обосновано тем, что опорожнение хуторских септиков — это услуга, а не полномочия. Иными словами, администрация района приравняла эту работу к тому, что за свой счёт осуществляют жители частного сектора, – рассказали журналистам местные власти.

При этом в случае с частным сектором собственники откачивают стоки из собственных септиков, а жителей хутора Ляпичев вынуждают опорожнять находящиеся в собственности района коммуникации, к которым по закону третьи лица и прикоснуться не могут.

– Юридически это давно странно выглядит. С одной стороны, септики принадлежат району, и объединены в единую сеть канализационными коллекторами. С другой, федеральные нормативно-правовые акты дают определение канализационным сетям, по которому таковыми являются коммуникации, обеспечивающие транспортировку сточных вод. При этом, если в этой цепочке затесался где-то промежуточное звено в виде септика, из которого стоки затем откачиваются и перевозятся машиной для их дальнейшей утилизации, то это вроде как бы уже не стационарная канализация, а что-то другое. По крайней мере так теперь закон трактует район, – добавил представитель администрации хутора.

Более конкретно свою позицию районные чиновники изложили в ответе на одно из обращений жителей населённого пункта.





– В х. Ляпичев централизованное водоотведение согласно определению подпункта «в» пункта 4 Правил №354 (отведение сточных вод из жилого дома (домовладения), из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, а также в случаях, установленных настоящими Правилами, из помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, - по централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным системам; (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2013 N 344, от 26.12.2016 N 1498) отсутствует. Осуществляется сбор и вывоз ЖБО из септиков расположенных у многоквартирных домов. Вывоз ЖБО коммунальной услугой по водоотведению не является, в состав коммунальных услуг не входит, – утверждается в документе с которым удалось ознакомиться редакции.

Власти хутора, чтобы хоть как-то сгладить последствия решений районных чиновников, обращались к частному ассенизатору с просьбой о помощи в откачке нечистот, однако опорожнить даже главный септик объёмом в 140 кубов машина, рассчитанная на несколько кубометров, не в силах. Да и стоимость услуг частника обходится хуторянам в разы дороже.





– Раньше мы платили 150 рублей за кубометр. Теперь же нам предлагают скидываться по 250 рублей за кубометр, а результат, по сути, нулевой. Людей всё равно топит стоками, - рассказала журналистам местная жительница Анастасия Рейс.

Все минувшие месяцы хуторяне заваливают жалобами органы власти. Активистами были направлены обращения в прокуратуру, Госжилнадзор, в районную и областную администрации, а также к депутатам Волгоградской областной думы. Кроме того, жильцы МКД записывали коллективное обращение губернатору, а в декабре 2024 году пожаловались даже президенту. Однако на текущий момент решить проблему не удаётся.

После жалобы в прокуратуру собственникам ещё осенью был направлен ответ, по которому контролирующий орган признал действия властей незаконными и даже пожурил районных чиновников.

– МУП «Береславское КХ», являясь гарантирующей организацией, а также организацией, оказывающей водоснабжение, обязано обеспечить полный цикл водоотведения, предусматривающий в том числе вывоз жидких бытовых отходов, поскольку канализационные сети и септики, в которые осуществляется сброс жидких бытовых отходов из многоквартирных домов, не являются общедомовым имуществом. В связи с чем, прокуратурой района 19.11.2024 в адрес директора МУП «Береславское КХ» внесено представление, - говорится в документе.





Однако, по словам жителей, после этого прокуратура района с ними на связь больше не выходила. О действиях, предпринимаемых надзорным ведомством для защиты их интересов, волгоградцам не известно.





В настоящее время сельчане, точно так же как и местные власти, обескуражены происходящим. Активисты надеются, что остановить коммунальную катастрофу поможет направленное ранее обращение на прямую к Владимиру Путину, на которое чиновники не смогут не отреагировать.

Фото и видео: жители хутора Ляпичев