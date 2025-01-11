



В Котельниково Волгоградской области ссора супругов едва не закончилась гибелью 51-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, волгоградка облилась бензином и получила серьёзные увечья лица из-за ожога.

По информации специалистов, у пострадавшей обгорела верхняя часть тела, включая голову, и руки.

Отметим, пострадавшая сейчас находится в реанимационном отделении ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ». Волгоградке оказывается вся необходимая медицинская помощь.