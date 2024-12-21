Мэрия Волгограда арендует два электромобиля за 2,8 млн

Общество 21.12.2024 08:26
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21.12.2024 08:26
Администрация Волгограда объявила аукцион на аренду двух электромобилей с начальной стоимостью контракта в 2 миллиона 840 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, чиновникам понадобились две единицы экологически чистого транспорта для служебных поездок и перевозок пассажиров.
Два белых седана с годом выпуска не позднее 2023 года планируется взять в аренду до конца 2025 года. Цена контракта определялась, исходя из примерных расценок за пользование автомобилями в размере 4 тысяч рублей за сутки.
Фото V102.RU (архив)
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