



5 января в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», всё случилось на парковке торгового центра «Титовский». Здесь легковушка протаранила сразу три машины.







- Сначала водитель Renault Logan влетел в автомобиль LADA Granta, после чего задел ещё одну машину и автомобиль Great Wall Hover. Последний от удара перевернулся на бок, - рассказал журналистам один из очевидцев произошедшего.

Результаты адского «брейк-данса» посетители ТЦ засняли на видео.

Отметим, на место оперативно прибыли сотрудники медики, МЧС России и правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, в ДТП пострадал лишь один человек.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me