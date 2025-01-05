Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации в Котово





5 января председатель СК России Александр Бастрыкин вновь вынужден был вмешаться в ситуацию с водоснабжением города Котово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель запросил доклад по расследуемому уголовному делу.

- В СМИ и социальной сети сообщается, что в городе Котово Волгоградской области в связи с коммунальной аварией, возникшей из-за износа сетей водоснабжения, в многоквартирные дома более недели не поступает вода, при этом подвоз питьевого ресурса не организован. Местные жители вынуждены приобретать воду для потребления и бытовых нужд за свой счет. Кроме того, ввиду расположения водозаборных скважин на значительном расстоянии от домовладений доступ к жизненно важному коммунальному ресурсу для маломобильных граждан затруднен. Отмечается, что на проведение ремонта из федерального бюджета выделена крупная сумма, однако до настоящего времени работы не завершены. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, - рассказали журналистам в Следкоме.

Теперь руководству СУ СКР России по Волгоградской области предстоит представить в центральный аппарат ведомства первые результаты расследования, а также информацию о мерах, предпринятых для восстановления прав котовчан.

Напомним, как ранее со ссылкой на свои источники сообщала редакция ИА «Высота 102», уголовное дело было возбуждено 4 января 2025 года по ст. 238 УК РФ и ст. 293 УК РФ, предусматривающих ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатность.