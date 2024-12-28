В Волгоградской области 20-летний курьер помог мошенникам обобрать 5 пенсионеров





Следователи Серафимовичского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя города Камышина, который помог мошенникам обворовать пять человек. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в общей сумме обманутые пенсионеры отдали курьеру 735 тысяч рублей.

Установлено, что в апреле этого года камышанин в Интернете нашел предложение о работе курьером. Заведомо зная о преступной схеме, молодой человек согласился выполнять указания мошенников за денежное вознаграждение. 29 апреля обвиняемый посетил 5 пенсионеров в Даниловском, Михайловском и Серафимовичском районе и забрал денежные средства, которые он перевел на счета организаторов преступной схемы.

Оперативникам удалость установить его личность и задержать.

– Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах». Обвиняемому была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Вину свою в совершенных деяниях он не признал, – уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено в Серафимовичский районный суд для рассмотрения. Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.