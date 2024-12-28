Бастрыкин потребовал отогреть жителей хутора в Волгоградской области





Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с коммунальной проблемой в хуторе Логовском в Калачевском районе Волгоградской области, где более 500 человек в тринадцати многоквартирных домах замерзают в своих квартирах из-за плачевного состояния теплотрассы, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, обслуживающая компания ООО «Береславское коммунальное хозяйство» не спешит решать проблемы жильцов многоквартирных домов. Из-за ветхого состояния теплопровода подача отопления осуществляется с перебоями, в связи с чем людям приходится спасаться обогревателями и сплит-системами и ходить по дому в верхней одежде.

- Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, - уточнили в ведомстве.