Расследования

Бастрыкин потребовал отогреть жителей хутора в Волгоградской области

Расследования 28.12.2024 14:19
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28.12.2024 14:19


Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с коммунальной проблемой в хуторе Логовском в Калачевском районе Волгоградской области, где более 500 человек в тринадцати многоквартирных домах замерзают в своих квартирах из-за плачевного состояния теплотрассы, передает V102.RU. 

Как ранее сообщалось информагентством, обслуживающая компания ООО «Береславское коммунальное хозяйство» не спешит решать проблемы жильцов многоквартирных домов. Из-за ветхого состояния теплопровода подача отопления осуществляется с перебоями, в связи с чем людям приходится спасаться обогревателями и сплит-системами и ходить по дому в верхней одежде.  

- Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, - уточнили в ведомстве. 

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