



Уголовное дело в отношении главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля вернулось в райсуд, где в течение месяца судья должен решить его дальнейшую судьбу. Как рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев, 23 декабря дело было зарегистрировано в канцелярии Иловлинского суда. Теперь судья Кузнецов в течение месяца, согласно ст. 227 уголовно-процессуального кодекса РФ, должен определить, будет ли дело направлено по подсудности, или назначить предварительное слушание или назвать дату первого заседания. Уголовное дело в отношении главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля вернулось в райсуд, где в течение месяца судья должен решить его дальнейшую судьбу. Как рассказал V102.RU представитель потерпевших Юрий Букаев, 23 декабря дело было зарегистрировано в канцелярии Иловлинского суда. Теперь судья Кузнецов в течение месяца, согласно ст. 227 уголовно-процессуального кодекса РФ, должен определить, будет ли дело направлено по подсудности, или назначить предварительное слушание или назвать дату первого заседания.

Между тем, адвокат потерпевших обратился к прокурору Волгоградской области Денису Костенко с просьбой обеспечить поддержание гособвинения по делу главы района наиболее опытным сотрудникам уголовно-судебного управления регионального надзорного органа. Между тем, адвокат потерпевших обратился к прокурору Волгоградской области Денису Костенко с просьбой обеспечить поддержание гособвинения по делу главы района наиболее опытным сотрудникам уголовно-судебного управления регионального надзорного органа.

Юрий Букаев обосновывает это тем обстоятельством, что районная прокуратура фактически игнорировала события, которые происходили после временного отстранения Ивана Геля от должности, а также перед его очередным переизбранием. Юрий Букаев обосновывает это тем обстоятельством, что районная прокуратура фактически игнорировала события, которые происходили после временного отстранения Ивана Геля от должности, а также перед его очередным переизбранием.

Напомним, постановление о временном отстранении главы Иловлинского района от должности было вынесено Центральным районным судом Волгограда 26 апреля 2024 года по ходатайству следственного органа. После чего это решение было направлено председателю Иловлинской районной думы Дмитрию Плеско для исполнения. Однако руководитель представительного органа заявил следователям, что решение суда исполнить невозможно, так как, цитата, на официальной странице администрации Иловлинского района озвучена информация о продолжении работы Ивана Геля. Напомним, постановление о временном отстранении главы Иловлинского района от должности было вынесено Центральным районным судом Волгограда 26 апреля 2024 года по ходатайству следственного органа. После чего это решение было направлено председателю Иловлинской районной думы Дмитрию Плеско для исполнения. Однако руководитель представительного органа заявил следователям, что решение суда исполнить невозможно, так как, цитата, на официальной странице администрации Иловлинского района озвучена информация о продолжении работы Ивана Геля.

- По сути, районная дума проигнорировала решение суда, которое имело юридическую силу до 19 июня 2024 года, но при этом прокурор Иловлинского района Федор Жакин не предпринял никаких мер прокурорского реагирования, - поясняет Юрий Букаев. – И это, несмотря на то, что заместитель районного прокурора Виктория Кузубова была уведомлена о решении Центрального райсуда, которое, между прочим, вступило в силу немедленно. поясняет Юрий Букаев.

- Зная об этом, Виктория Кузубова на следующий день после решения Центрального суда о временном отстранении Ивана Геля от должности спокойно приняла участие в заседании районной думы, не изложив позицию прокуратуры по данному вопросу и не обеспечив реальное исполнение постановления судебного органа, - продолжил представитель потерпевших. - продолжил представитель потерпевших.

При этом игнорирование норм действующего законодательства со стороны районной прокуратуры не является единичным фактом, указывается в обращении на имя прокурора Волгоградской области. При этом игнорирование норм действующего законодательства со стороны районной прокуратуры не является единичным фактом, указывается в обращении на имя прокурора Волгоградской области.





Все это, по мнению защитника, вызывает у его доверителей обоснованные сомнения в способности сотрудников прокуратуры Иловлинского района «обеспечить качественное поддержание государственного обвинения по настоящему уголовному делу и защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от тяжкого преступного посягательства».

Напомним, потерпевшие по делу главы Иловлинского района Ивана Геля добивались, чтобы суд над чиновником прошел на другой территории. Однако Волгоградский областной суд отказал им в изменении территориальной подсудности. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы потерпевших в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи уголовное дело было возвращено в Иловлинский районный суд.

Ивана Геля будут судить за страшные события августа 2022 года, когда в огне природного пожара погиб начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Иловлинского района Александр Переярин, а еще три сотрудника райадминистрации пострадали. Выяснилось, что глава района направил тушить пожар своих подчиненных, не обеспечив их средствами защиты и тушения. В итоге четверо мужчин попали в огненную ловушку. Троих из них вывел из огня местный фермер Александр Канунов. Однако Александра Переярина спасти не удалось. У погибшего остались жена, двое детей, две внучки. Ему было 52 года. Ивана Геля будут судить за страшные события августа 2022 года, когда в огне природного пожара погиб начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Иловлинского района Александр Переярин, а еще три сотрудника райадминистрации пострадали. Выяснилось, что глава района направил тушить пожар своих подчиненных, не обеспечив их средствами защиты и тушения. В итоге четверо мужчин попали в огненную ловушку. Троих из них вывел из огня местный фермер Александр Канунов. Однако Александра Переярина спасти не удалось. У погибшего остались жена, двое детей, две внучки. Ему было 52 года.

Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий.



