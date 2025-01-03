В сети появились подробности авиапроисшествия, случившегося накануне, 2 января с бортом, вылетевшим из Волгограда в Екатеринбург. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Aviaincident, первый сигнал об отказе левого двигателя самолета авиакомпании Hordsar поступил в аэропорт Гумрак в 20:23 ч. Пилотов направили обратно в Волгоград.
К счастью, борт Волгоград-Екатеринбург приземлился благополучно в 21:23 ч, как ранее сообщало V102.RU
. В момент приземления в баках Вoeing 738 находилось 6,2 тонны топлива. На борту авиалайнера были 164 пассажира и 6 членов экипажа.
Ранее в авиакомпании поясняли, что при выполнении рейса ТИ952 по маршруту Волгоград – Екатеринбург на воздушном судне Boeing 737-800 после занятия крейсерского эшелона произошло срабатывание сигнализации неисправности силовой установки. После приземления воздушное судно отбуксировали.
После произошедшего из Москвы вылетел резервный борт, который покинул аэропорт Волгограда вместе с пассажирами сегодня, 3 января, в 3-30 ч.
Скриншот Треш Волгоград t.me