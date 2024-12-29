Расследования

Арестованного генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО

Расследования 29.12.2024 12:24
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29.12.2024 12:24


Генерала-майора Ивана Попова, обвиняемого в служебном подлоге и хищении более 1700 тонн металла, предназначавшегося для возведения оборонительных укреплений на Запорожском направлении, могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО, передает V102.RU со ссылкой на Mash.

Как ранее сообщалось информагентством, Тамбовский гарнизонный военный суд 16 октября этого года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении генерала. После того, как было зачитано обвинительное заключение, Попов заявил, что вину в инкриминируемом ему преступлении не признает.

Как рассказали изданию близкие офицера, Минобороны уже дало согласие на отправку обвиняемого в зону специальной военной операции. Бывший командующий армией ждет оформления документов. 

Напомним, что Иван Попов родился в хуторе Заполянском Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе. 

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