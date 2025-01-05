В Волжском горожан напугали съехавшиеся к вокзалу экстренные службы





5 января в Волжском к зданию автовокзала по адресу ул. Кирова, д. 21 были стянуты сразу несколько пожарных расчётов, а также медики. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной послужило сообщение о возгорании.

- Сразу четыре пожарки и несколько скорых. Все спецслужбы на месте. Что же такое случилось, - задались вопросом в социальных сетях очевидцы события.

Ещё большей интриги происходящему добавило то обстоятельство, что в округе не было и намёка на пожар.

Горожане стали тут же строить «конспирологические» теории, однако, как выяснилось, всё оказалось куда прозаичнее. Как пояснили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, спецслужбы вынуждены были отреагировать на очередное ложное сообщение о возгорании. В результате проверки переданная информация не подтвердилась.

Фото: Жесть Волжский / t.me