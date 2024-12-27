Расследования

В Елани сотрудники молсыркомбината попытались стащить 300 кг сыра

Расследования 27.12.2024 15:37
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27.12.2024 15:37


Полицейские Еланского района Волгоградской области задержали 28-летнего и 49-летнего сотрудников местного предприятия, которые попытались украсть продукцию на 300 килограммов. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, воришки перебросили 18 блоков сыра через забор, однако были пойманы сотрудниками службы безопасности.  

Стоимость продукции, которую попытались похитить рабочие,  составила около 120 тысяч рублей.  

–  Следователем отдела МВД по Еланскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ  - «Покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору», – уточнили в ведомстве.  

При задержании мужчины признались, что собирались подзаработать на продаже украденного сыра.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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