В Елани сотрудники молсыркомбината попытались стащить 300 кг сыра





Полицейские Еланского района Волгоградской области задержали 28-летнего и 49-летнего сотрудников местного предприятия, которые попытались украсть продукцию на 300 килограммов. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, воришки перебросили 18 блоков сыра через забор, однако были пойманы сотрудниками службы безопасности.

Стоимость продукции, которую попытались похитить рабочие, составила около 120 тысяч рублей.

– Следователем отдела МВД по Еланскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ - «Покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору», – уточнили в ведомстве.

При задержании мужчины признались, что собирались подзаработать на продаже украденного сыра.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области