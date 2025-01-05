



После нашумевшей экранизации «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в главной роли продавцы книг и библиотекари заметили повышенный спрос на знаменитый роман Федора Достоевского. Могут ли другие книги похвастать такой же популярностью? Какие стеллажи тянут магнитом мужчин, а какие — женщин? И часто ли вообще волгоградцы берут в руки бумажные книги? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у сотрудницы областной библиотеки имени М.Горького Людмилы Гоголевой.

С оптимизмом волгоградские библиотекари говорят о том, что чтение вновь становится модным занятием. Несколько лет назад у стеллажей чаще всего останавливались люди почтенного возраста, а сейчас за книгами заходит и молодежь. Кстати, молодые люди выбирают не только мегапопулярные фэнтези.

– Горожане действительно читают художественную литературу. И сейчас она оказывается востребованнее литературы специализированной, – признает заведующая отделом основного абонемента Людмила Гоголева. – Несмотря на то, что в библиотеке хранятся объемные подборки книг по медицине, физике, химии, географии, экономике и праву, люди все чаще выбирают электронный формат. А вот с художественными произведениями дела обстоят иначе. Книгу ведь хочется не просто читать. Многим нравится даже сладковато-горьковатый запах пожелтевшей бумаги.

Так что же предпочитают современные книгоманы? По классике жанра женщины нередко выбирают любовные романы и детективы. Мужчины же заглядывают на полки с военной литературой и теми же детективами. Правда, написанными исключительно мужской рукой. Интересно, знают ли они, что многие авторы уже давно раскусили своих читателей и пошли на хитрость — ради больших продаж женщины нередко выбирают мужские псевдонимы?

– Молодые люди приходят к нам с целыми списками книг, найденных в социальных сетях. И мы внимательно смотрим в эти списки. Что им интересно? Конечно же, несомненными лидерами остаются произведения в жанре фэнтези, – признает библиотекарь. – И, как ни странно, классика. Надеюсь, читать ее вновь становится модно. Например, у нас никогда не залеживаются на полках книги Ремарка, Чехова и Достоевского. К слову, о Достоевском и его «Преступлении и наказании». Безусловно, любая экранизация делает популярным первоисточник. Бывает, что книги стоят невостребованными долгое время, и из-за довольно стесненных условий мы даже подумываем о том, что нам нужно убрать дополнительные экземпляры. Но все же опасаемся. Ведь как только на экранах выходят киноверсии литературных произведений, за ними выстраивается очередь.





Вместе с Достоевским одним из самых продаваемых и читаемых русских классиков остается Михаил Булгаков с его бессмертными «Мастером и Маргаритой». Который год подряд популярности у читателей не теряют и «Юмористические рассказы» Надежды Тэффи, а также сборники стихов Иосифа Бродского. А вот из зарубежной литературы волгоградцы буквально зачитали до дыр знаменитую антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла и философскую лирику Эриха Марии Ремарка.

Предпочтения горожан в современной литературе, конечно же, не станут для вас открытием. На роль новой классики претендуют захватывающие приключения «Гарри Поттера» и история про «Властелина колец». Любители русской литературы буквально сметают с полок экземпляры популярного романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», трилогию Дины Рубиной «Наполеонов обоз», нашумевшее произведение Евгения Водолазкина «Чагин» и бестселлер Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Любителям по-настоящему теплой и «обнимающей» литературы, отмечают в библиотеке имени М.Горького, приходятся по душе произведения Нарине Абгарян – «С неба упали три яблока» и «Манюня».

И сами издатели, и сотрудники книгохранилищ признают, что многие книги попадают «в струю» и моментально оказываются на пике популярности. И если еще пару лет назад волгоградские книгочеи охотились за томиками невероятно модного Харуки Мураками, то сейчас первые строчки народного рейтинга занимает африканский писатель Элинор Смит. Буквально каждый второй книжный обзор сегодня посвящен и трогательному циклу Люсинды Райли «Семь сестер».

Впрочем, тенденции в книжном мире меняются очень стремительно. Какие-то произведения дотягиваются до вершин, но вскоре теряют популярность, а какие-то надолго остаются в списке «нетленки». Трудно сосчитать, сколько раз волгоградцы прочитали библиотечные экземпляры «Кладбища домашних животных» или «Бесплодные земли» Стивена Кинга.

– Если говорить о детском блоке, то чаще всего у нас просят книги про котов, – улыбается Людмила Гоголева. – И все же, спустя десятилетия, список самых популярных произведений остается практически неизменен. Современные дети все так же зачитываются историей Маугли или удивительными «Приключениями капитана Врунгеля», рассказами Николая Носова и Виктора Драгунского. Конечно, мы не только идем за желаниями наших читателей, но и популяризируем лучшие произведения. Казалось бы, книжные выставки проводились в нашей библиотеке уже тысячи раз. Но как только к Новому году мы выставили на полку подборку лучших произведений, у нас случился настоящий аншлаг. Все самые интересные, на наш взгляд, произведения читатели разобрали всего за три дня. Как в старые добрые времена.

Виктория Чумакова