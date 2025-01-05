Расследования

В Котово СК России возбудил уголовное дело о халатности после аварии на водоводе

Расследования 05.01.2025 11:39
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05.01.2025 11:39


В Волгоградской области к изучению обстоятельств аварии на водоводе «Филино-Котово» подключились правоохранительные органы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, 4 января местный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело.

По информации издания, следователям предстоит дать оценку действиям ответственных лиц, а также фактам сопутствующих ЧП.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ и ст. 293 УК РФ, предусматривающих ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатность.

Напомним, 2 января 2025 года стало известно о том, что затянувшейся ликвидацией коммунальной аварии, а также нареканиями жителей к подвозу воды заинтересовалась прокуратура Волгоградской области. В надзорном ведомстве пообещали организовать процессуальную проверку.

Как ранее сообщала редакция, авария в городе Котово Волгоградской области произошла 28 декабря 2024 года. Впоследствии местные власти несколько раз рапортовали о ликвидации прорывов на аварийном водоводе «Филино-Котово», однако восстановить полноценное водоснабжение районного центра с 20-тысячным населением до сих пор не удалось. Многие котовчане и на девятые сутки вынуждены оставаться без коммунального ресурса.

В 2024 году правоохранительные органы уже расследовали обстоятельства череды коммунальных аварий, преследующих крупный населённый пункт. Более того, ситуация неоднократно привлекала внимание и Александра Бастрыкина, однако о результатах расследований в настоящее время в открытых источниках информации нет.

Фото: администрация Котово

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