Дом едва отстояли: под Волгоградом потушили пожар в частном жилом массиве





5 января в городе Новоаннинский Волгоградской области произошёл пожар. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, загорелся гараж в пер. Остроумова. Сооружение примыкало к кирпичному дому, из-за чего огонь в любой момент мог полностью охватить и жилую площадь, однако спасателям удалось вовремя обуздать огонь.





- 16:20 поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском районе Волгоградской области. Горела кровля частного дома на площади 20 кв. метров и деревянный гараж на площади 15 кв. метров. Пожарные расчёты 47-й ПСЧ ликвидировали горение в 17:02, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

К месту происшествия также были оперативно стянуты медики и сотрудники газовой службы, однако помощь, по крайней мере врачей, не потребовалось. По информации спасателей, пострадавших во время пожара нет.

Отметим, причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me