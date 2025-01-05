Волгоградская область сможет принять туристов вместо загрязнённого нефтью Краснодарского края





В Волгоградской области подвели итоги развития туристической инфраструктуры в 2024 году. Как сообщает ИА «Высота 102», усилия властей и бизнеса позволили нарастить турпоток сразу на 8,9%, до 2 млн человек. Однако в предстоящем сезоне для региона может открыться новое окно возможностей.

- По данным сервисов бронирования, наибольший поток туристов фиксируется в начале мая. В 2024 году Волгоградскую область в майские праздники посетили около 205 тыс. человек, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - подчеркнули в пресс-службе администрации региона.

Гостей привлекают в регион масштабные фестивали, уникальная природа, богатая история и постепенно улучшающееся качество сопутствующей инфраструктуры.

В 2025 году Волгоградскую область может ожидать новый туристический рекорд. Поспособствует этому дополнительный спрос на туристические продукты, который может возникнуть на фоне удорожания заграничных поездок, а также экологических проблем из-за загрязнения побережья Чёрного моря нефтепродуктами.