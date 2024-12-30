В Волгограде бутлегер получил срок за попытку подкупить силовика

Расследования 30.12.2024 16:11
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30.12.2024 16:11
В Волгограде вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя за попытку дать взятку оперативному сотруднику УФСБ России по Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном управлении силового ведомства, Гасымов Х.Х.о., который занимался производством подпольного алкоголя, предложил 100 тысяч рублей оперативнику за то, чтобы он не фиксировал факт его противоправной деятельности.
По материалам УФСБ СУ СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Центральным районным судом Волгограда бутлегер признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Видео УФСБ по Волгоградской области
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