Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил местного жителя к 3 годам 4 месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей мачехе. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчину признали виновным в этом преступлении, хотя он свою вину отрицал.

Следствием и судом установлено, что в марте 2024 года мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей мачехой на бытовой почве. Он достал из шкафа туристический нож и один раз ударил им женщину в живот. В результате он нанес мачехе тяжкий вред здоровью.

- Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении не признал. Пояснил, что он находился в алкогольном опьянении, и его целью было покончить жизнь самоубийством, но в ходе конфликта и борьбы с потерпевшей последней было получено телесное повреждение, - рассказали в районном суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Фото из архива V102.RU