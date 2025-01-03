Расследования

УФСБ опубликовало аудиозапись реального разговора с украинским мошенником

Расследования 03.01.2025 12:43
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03.01.2025 12:43



УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону предупреждают об активизации телефонных мошенников в преддверие праздников. Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, задача которых - с помощью лжеинформации навести панику среди граждан. Как сообщили V102.RU в региональном управлении силового ведомства, подобный случай произошел в Волжском. В колл-центр одной из клиник позвонил неизвестный, представившийся сотрудником городского отдела полиции. Оперативники опубликовали аудиозапись разговора сотрудницы колл-центра и мошенника.
В частности, в ходе разговора лже-полицейский сообщил о том, что в отдел якобы  поступили звонки о минировании указанного медицинского учреждения, после чего настаивал на выполнении действий согласно специальной инструкции. Он требовал от сотрудницы нажать тревожную кнопку, сорвать пожарную сигнализацию, провести внеплановую эвакуацию здания, увести коллег на безопасное расстояние и ждать приезда спецслужб.
В ведомстве предупреждают, что подобные мошеннические действия направлены на дестабилизацию обстановки в регионе, повышение тревожности граждан, а также на нарушение рабочего процесса правоохранительных органов.
УФСБ России по Волгоградской области также обращается с просьбой к местным жителям, представителям организаций всех сфер деятельности, ведомств и компаний региона быть бдительнее при поступлении подобных звонков.
Любую информацию, представленную от лица правоохранительных органов и спецслужб, необходимо проверять по официальным каналам. Телефон оперативной дежурной службы УФСБ (8442) 33-24-10.

Аудиозапись  УФСБ по Волгоградской области

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