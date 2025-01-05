



4 января в Волгоградской области произошла жуткая авария. Как сообщает ИА «Высота 102», на участке автотрассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе столкнулись фура Volvo и газель. Последствия аварии свидетели засняли на видео.







- Газель, судя по всему, ехала с московского направления. Как водитель выжил – я не знаю. Чудо какое-то. Будка в гармошку. Мотор не найдёшь. Всё всмятку, - рассказал очевидец произошедшего.

Отметим, по предварительной информации водитель газели был госпитализирован медиками в одну из ближайших больниц. Причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me