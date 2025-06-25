Два рейса из Казани ожидают в Волгограде с 7-часовым опозданием





Два самолета из Казани приземлятся в Волгограде с семичасовым опозданием в связи с временными ограничениями в аэропорту столицы Татарстана. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло волгоградского аэропорта, прилет обоих рейсов ожидался еще в полдень, однако на текущий момент расчетное время сдвинулось на 20.15.

В частности, в 20:15 в Волгоград должны были прибыть самолеты авиакомпаний «Икар» и «Nordwind Airlines».

Сдвигается, судя по онлайн-расписанию, и прилет рейсов из Санкт-Петербурга и Сочи. Из северной столицы самолет прилетит вечером, согласно прогнозу, с получасовым опозданием. Из Сочи прилет двух рейсов перенесся на 25 минут.