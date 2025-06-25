



В Дзержинском районе Волгограда стартовал капитальный ремонт тепловых сетей. В последние годы горожане нередко замечали на участке бульвара 30-летия Победы восстановительно-аварийные бригады «Концессий». Из-за изношенности труб – а они здесь были проложены 50 лет назад – периодически возникали технологические нарушения.

– В этом году для повышения качества теплоснабжения и обеспечения безаварийности полностью обновят 270 метров трубопровода. Специалисты подрядной организации уже выполнили земляные работы. Для безопасности горожан участок огородили и соорудили пешеходный мостик, чтобы было удобно пройти к соседним коммерческим объектам, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время завершается монтаж обводной трубы. По ней будут временно подавать ресурс жителям ближайших домов. После этого начнется демонтаж изношенных труб и бетонных плит тепловых каналов, затем - монтаж новых труб с улучшенными техническими характеристиками.





– Новые трубы – с готовым заводским полиэтиленовым покрытием. Благодаря этому они не будут подвергаться коррозии. А сварочные стыки обработаем специальным составом, который не просто заполнит микротрещины, но и обладает высокой прочностью. Новый участок трубопровода будет служить безаварийно минимум 30 лет, – рассказал мастер подрядной организации Алексей Семенов.

Кроме этого, на участке капитально отремонтируют тепловую камеру и компенсатор на теплосети. В завершение всех работ территорию обещают привести в порядок. В результате проведенных работ качество подачи ресурса улучшится почти для 50 тысяч жителей микрорайона Семь Ветров.