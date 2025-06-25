



Очередной несанкционированный сброс крупногабаритных отходов в Центральном районе по проспекту им. В.И. Ленина, 45 зафиксировал экипаж мусоровоза. Прямо на глазах сотрудников регионального оператора неизвестные лица выгрузили спилы деревьев и кирпичи, превращая контейнерную площадку с большую свалку

– Такой тип отходов не относится к ТКО. Убрать их с контейнерной площадки должны собственники земельных участков, а это ОМСУ, УК, ТСЖ. В данном случае за содержание контейнерной площадки отвечает ООО «УК Центрального района», – отметили в пресс-службе «ЭкоЦентр». – Уже направлено заявление в УМВД России по г. Волгограду для проведения проверки по данному факту и привлечению к ответственности.





Волгоградцам в очередной раз напоминают, что мусорные контейнеры во дворах предназначены исключительно для ТКО – отходов, образованных в жилище. К ним относятся пищевые отходы, тара и упаковка от продуктов, в том числе, тетрапак, пакеты и пластик, одежда, обувь, уличный смёт – то, что подметает дворник.

Также не запрещается выбрасывать в разобранном виде электроприборы, бытовую технику и крупногабаритные отходы – матрацы, старую мебель, отходы текущего ремонта, например, оконные рамы, остатки линолеума, ковролина. Но такие отходы необходимо помещать не в контейнер, а в специальный бункер или отсек рядом с контейнерной площадкой.

В число запрещенных предметов, которые нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, входят ветки, листва, отходы после валки, корчевки, обрезки и опиловки деревьев, кустарников, покоса травы, отходы после уборке приусадебных участков, порубочные древесные остатки и им подобное. Не относятся к ТКО также автомобильные шины, батарейки и аккумуляторы, энергосберегающие и ртутные лампы, нефтесодержащие, строительные и тем более медицинские отходы. Их волгоградцы должны утилизировать самостоятельно с помощью лицензированных организаций в зависимости от класса опасности.