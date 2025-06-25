Полиция изъяла под Волгоградом сотню литров «банкетного» алкоголя

В городе Михайловке Волгоградской области полицейские изъяли 124 литра алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте в одном из местных кафе. В общей сложности в заведении было обнаружено 269 бутылок спиртосодержащей продукции.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, нарушения вскрылись в ходе проведения проверочных мероприятий, которые проводились совместно сотрудниками Главка и районного отдела полиции.

– В ходе проверки был задокументирован факт нарушения Федерального закона в сфере регулирования оборота спиртосодержащей продукции. Документов, подтверждающих легитимность покупки данной продукции, у владельца заведения не оказалось, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В настоящее время вся алкогольная продукция, которая была изъята во время проверки, находится на экспертизе. Из чего и в каких условиях был изготовлен алкоголь, предстоит выяснить специалистам.

Отметим, что проверка, по данным ИА «Высота 102», проводилась на улице Мира в Михайловке, где расположен бар «Подвальчик».

Представители заведения в комментарии информагентству объяснили ситуацию, заверив, что вся продукция, которая реализуется в баре, лицензирована и закупается у официальных поставщиков.

– Что касается алкоголя, который был изъят полицейскими, то он был приобретен физическим лицом в магазинах «Красное&Белое» и «Бристоль» для банкета, который был намечен на выходные. Это обстоятельство объясняет отсутствие документации. Деятельность нашего заведения ведется в правовом поле – лицензия на розничную продажу алкоголя продлена на 2025 год и опубликована в открытом доступе. Вся продукция, которая реализуется в заведении, имеет необходимые лицензии и сопроводительные документы, – сообщили в ООО «Русич».