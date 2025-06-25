Телеком

К пляжу готовы: жители Волгограда стали больше интересоваться спортом

Телеком 25.06.2025 11:07
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25.06.2025 11:07


К лету жители на Волге стали готовиться ещё весной. С начала апреля интернет‑трафик на сайтах тренажёрных залов вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают аналитики МегаФона, основываясь на обезличенных данных абонентов.
Рост трафика на профильных ресурсах для покупки абонементов и изучения тренировок стал заметен с середины весны. Особенно в регионе фитнес уважают женщины, они составляют до 75% всех посетителей. Больше всего физическими нагрузками интересуются молодые девушки от 18 до 24 лет. Однако и мужчины стали больше заниматься спортом, их доля за год выросла на 7%. Преимущественно это также парни до 30 лет.
За год динамика посещения таких сайтов несколько изменилась. Если в 2024 году пользователи активно выбирали спортзалы после новогодних праздников, то сейчас отложили подготовку к пляжному сезону до потепления.
Спортивные залы в Волгограде изучают не только местные жители, но и туристы. Приезжающие из Москвы, Ставрополя, Астрахани и Татарстана даже на отдыхе или в командировке не хотят прерывать привычный график и тренируются у местных наставников.
— Столица региона уверенно шагает в ногу со временем, где спорт становится неотъемлемой частью городской культуры. Сегодня физическая активность стала не просто трендом, а образом жизни для десятка тысяч горожан — от профессиональных атлетов до любителей, которые тренируются как в современных фитнес-центрах, так и на благоустроенных уличных площадках, и в живописных парках. Так, например, в локациях для воркаута интернет-трафик растёт быстрее, чем в среднем по городу — с начала года рост составил 19%. Фиксируя такие изменения, мы усиливаем сеть дополнительным телеком-оборудованием, — рассказал Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
Ранее МегаФон провел масштабный проект по тюнингу сети в Волгограде — перевод частот, задействованных в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Инженеры оператора уделили внимание местам отдыха, торговым комплексам, зданиям предприятий, учебным заведениям, паркам. 
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneTRUSXdJNk

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