Спорт

Путин наградил полицейских Волгограда за доблестную службу в новых регионах России

Спорт 25.06.2025 15:12
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25.06.2025 15:12


Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами сотрудников волгоградского гарнизона полиции, которые отличились во время службы на территориях новых регионов. На оперативном совещании в Волгограде награды полицейским вручил начальник Главка Дмитрий Свинов.

– За проявленное мужество и профессионализм при выполнении поставленных служебно-боевых задач в особых условиях, медали «За отличие в охране общественного порядка» были вручены семи сотрудникам, выполнявшим задачи по поддержанию законности и правопорядка на новых территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Кроме того, ряду руководителей и их заместителям присвоены очередные специальные звания, согласно приказам МВД России. 

Ведомственными формами поощрения отмечены оперативники и патрульные ППСП, принимавшие участие в поимке уроженца Белоруссии, который подозревается в серии изнасилований на территории Краснодарского края и Волгограде. 

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