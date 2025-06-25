Путин наградил полицейских Волгограда за доблестную службу в новых регионах России





Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами сотрудников волгоградского гарнизона полиции, которые отличились во время службы на территориях новых регионов. На оперативном совещании в Волгограде награды полицейским вручил начальник Главка Дмитрий Свинов.

– За проявленное мужество и профессионализм при выполнении поставленных служебно-боевых задач в особых условиях, медали «За отличие в охране общественного порядка» были вручены семи сотрудникам, выполнявшим задачи по поддержанию законности и правопорядка на новых территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Кроме того, ряду руководителей и их заместителям присвоены очередные специальные звания, согласно приказам МВД России.

Ведомственными формами поощрения отмечены оперативники и патрульные ППСП, принимавшие участие в поимке уроженца Белоруссии, который подозревается в серии изнасилований на территории Краснодарского края и Волгограде.