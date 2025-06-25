Купаться можно? В Волгограде к концу недели откроют два городских пляжа





В Волгограде завершаются последние приготовления к открытию двух пляжей к летнему сезону. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, уже в ближайшие выходные волгоградцы смогут посетить благоустроенные пляжи на полуострове Сарептском и в поселке Нижнем Тракторном.

На месте специалисты межведомственной комиссии исследовали пробы воды, песка и обследовали состояние дна. Также на будущих местах отдыха была проведена санитарная обработка от насекомых и заключен договор с регоператором на вывоз мусора.

- К приему отдыхающих уже полностью готовы территории на песчаном берегу полуострова Сарептского и поселка Нижний Тракторный. Здесь уже установлены навесы от солнца, шезлонги, кабинки для переодевания, территории огорожены и оснащены спасательными средствами. Зоны для купания обозначат яркими буйками, - добавили в мэрии.

В микрорайоне Тулака завершаются последние приготовления - здесь планируется открыть место отдыха у воды без купания.

За безопасностью волгоградцев будут следить спасатели МКУ «Служба спасения Волгограда».

Фото: архив V102.RU