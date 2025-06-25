Новый начальник Главка Свинов провел второй прием волгоградцев





Сегодня, 25 июня, врио начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Свинов провел свой второй прием граждан. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального главка МВД, всего к руководителю обратились восемь жителей региона.

Подчеркнем, что первый свой прием генерал-майор полиции провел в первый же день в новой должности.

- Обращения будут рассмотрены в установленном порядке. Все обратившиеся получат письменные ответы в установленные законом сроки. Руководителям подразделений Главка и его территориальных органов генерал-майором полиции Дмитрием Свиновым даны соответствующие поручения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что об отставке прежнего руководителя ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрия Вельможко стало известно 20 мая. В этот же день личному составу волгоградской полиции представили нового руководителя.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области