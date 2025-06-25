Под Волгоградом открыли памятник одиннадцати защитникам СВО





Сегодня, 25 июня, в Котовском районе Волгоградской области прошло торжественное открытие памятника «Мужественным защитникам СВО». Как сообщает V102.RU со ссылкой на главу Котовского района Олега Кузьмина, мемориал установлен в селе Мокрая Ольховка.

На месте памятника захоронены 11 защитников Отечества, которые погибли при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Имена всех погибших земляков были установлены на плите возле мемориала.





- Это важное событие символизирует высочайшую благодарность участникам специальной военной операции, ставших щитом для нашей Родины. А также является данью уважения погибшим землякам, увековечившим свои имена, - высказался глава района в соцсетях.

Фото: Олег Кузьмин / t.me