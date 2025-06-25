Общество

Под Волгоградом открыли памятник одиннадцати защитникам СВО

Общество 25.06.2025 21:00
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25.06.2025 21:00


Сегодня, 25 июня, в Котовском районе Волгоградской области прошло торжественное открытие памятника «Мужественным защитникам СВО». Как сообщает V102.RU со ссылкой на главу Котовского района Олега Кузьмина, мемориал установлен в селе Мокрая Ольховка. 

На месте памятника захоронены 11 защитников Отечества, которые погибли при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Имена всех погибших земляков были установлены на плите возле мемориала. 


- Это важное событие символизирует высочайшую благодарность участникам специальной военной операции, ставших щитом для нашей Родины. А также является данью уважения погибшим землякам, увековечившим свои имена, - высказался глава района в соцсетях. 

Фото: Олег Кузьмин / t.me

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