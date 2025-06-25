Общество

В Котово чиновники незаконно «прихватили» землю у речек

Общество 25.06.2025 16:05
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25.06.2025 16:05


Прокуратура пресекла незаконные действия с землей в Котовском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, администрация района зарегистрировала право собственности на  участок площадью 13,5 га, находящийся в границах Котово, как землю сельскохозяйственного назначения для передачи его в пользование хозяйствующим субъектам. Однако по информации территориального управления Федерального агентства по рыболовству, данный участок образован на реке Малая Казанка Донского бассейна, а права на пользование рекой в районе земельного надела не предоставлялись.  

- Администрацией указанные сведения при формировании земельного участка, а также при проведении кадастровых работ не приняты во внимание, в кадастровом паспорте земельного участка сведения о природном объекте - реке Малая Казанка, отсутствуют, - говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, земельный участок площадью 13,5 га образован в нарушение ст. 8 Водного кодекса РФ и ст. 102 Земельного кодекса РФ, так как образованное русловое водохранилище является единым с рекой Малая Казанка.

Аналогичные нарушения выявлены в отношении трех земельных участков площадью более 12 га в акватории рек Бурлучек и Тарасовка.

По иску прокуратуры Котовский районный суд обязал администрацию исключить записи о четырех участках из ЕГРН и признать отсутствующим право собственности района на эти земли. 

Фото V102.RU (архив)

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