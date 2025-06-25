МЧС предупредило волгоградцев о предстоящих ливнях и граде





Управление МЧС России по Волгоградской области объявило в регионе штормовое предупреждение. Как сообщает V102.RU, вечером 25 июня и до конца дня 26 июня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди и град.

– В период 17:30 25 июня и до конца суток 26 июня, в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, – говорится в предостережении МЧС.

При грозах, также предупреждают в управлении, в отдельных районах Волгоградской области и в Волгограде возможно усиление ветра до 25 метров в секунду.