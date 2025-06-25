ФАС проверит обоснованность цен на горбушу, минтай и сельдь





Федеральная антимонопольная служба России направила запросы в 37 рыбодобывающих организаций для проверки обоснованности изменения цен на их продукцию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, под проверку попали предприятия, добывающие горбушу, минтай, треску, пикшу и сельдь.

- Организации должны предоставить информацию о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции. Кроме того, служба запросила информацию о фактических объемах добычи и производства, реализации и структуре себестоимости рыбной продукции, - говорится в сообщении ФАС.

В случае выявления роста цены более чем на 5% компании должны будут предоставить обоснование причин изменения цен.