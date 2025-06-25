



В Ворошиловском районе Волгограда в рамках программы «Стимул» продолжается масштабное строительство дорожного объекта в пойме реки Царицы. Три участка автодорог протяжённостью более километра, возводящиеся с учётом сложной геологии, находятся в высокой степени готовности, сообщили V102.RU в РосСтройконтроле.





- Строительство дорожной сети в пойме реки Царицы является стратегическим проектом для Волгограда. Новая дорога обеспечит доступ к будущей инфраструктуре, создав удобные транспортные маршруты как для автомобилистов, так и для пешеходов. Проект разбит на три этапа. Общая готовность объектов составляет 90%, - рассказал генеральный директор Росстройконтроля Владимир Щербинин.





Согласно проекту, в рамках первого этапа обустроены помещения Кима от ул. Козловской до ул. Серпуховской, во втором – дорога от ул. Профсоюзной до ул. Ким, которая стала дублёром ул. Серпуховской. Здесь установили дорожные знаки, нанесли разметку и обустроили тротуары. Сейчас основные работы развёрнуты на третьем этапе – строительство трасс от ул. Ким до ул. Симбирской по пойме реки Царицы. На этом этапе завершается укладка первого слоя асфальта и начинаются работы по устройству верхнего слоя. Параллельно продолжается установка опор освещения и барьерного ограждения, устройство тротуаров.





Работы осложнялись наличием оползневых склонов, требующих укрепления. Поэтому основным конструктивным элементом дороги стала подпорная стена, которую возводят от ул. Серпуховской до ул. Симбирской. Установлено уже 45 секций подпорной скалы высотой от 3 до 14 метров, осталось сделать ещё 4 секции. Подпорная стена выполнена из монолитного железобетона на буронабивных сваях. Ее защита от воздействия грунтовых вод обеспечивается пластовым дренажем, дополненным специальными дренажными гильзами из труб, изолированных от вымывания грунта.





Для сбора ливневых стоков на дорогах построены локальные очистные сооружения с комбинированным песконефтеуловителем, а откосы укреплены, чтобы избежать разрушений от дождя и ветра.

Напомним, новый транспортный каркас свяжет пойму реки Царицы с улично-дорожной сетью города и обеспечит удобную транспортную связь с будущей полосой застройки, где предполагается строительство различных инфраструктурных объектов для отдыха и развития. Завершить работы по строительству планируется в 2025 году.