Расследования

Кинулись, когда было поздно: волгоградца раздавил рухнувший на него грузовик

Расследования 25.06.2025 13:41
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25.06.2025 13:41


В Волгограде на территории стоянки для грузового транспорта погиб местный житель. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина получил смертельные травмы во время технического обслуживания одного из транспортных средств. 

По данным информагентства, трагедия произошла в Ворошиловском районе Волгограда – на стоянке по ул. Неждановой, 2А. Известно, что погибший – 53-летний водитель, работавший водителем на ИП и занимавшийся грузовыми перевозками. 

– Накануне мужчина занимался заменой колеса грузовика марки DAF. В какой-то момент, когда водитель находился под многотонной машиной, она сорвалась и придавила его. Спасти несчастного не удалось. Когда неладное заметили другие водители и бросились на помощь, он был уже мертв, – уточнили очевидцы происшествия. 

На место происшествия выезжали следователи СУ СК России по Волгоградской области. Организована доследственная проверка. 

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