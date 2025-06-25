Новый глава поселения неожиданно уволился под Волгоградом. Это связывают с «тепличным» конфликтом

34-летний глава Староаннинского поселения Семен Бурле неожиданно для жителей уволился со своего поста. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации поселения, депутаты утвердили его отставку 11 июня, удовлетворив заявление об уходе по собственному желанию.

Отставка одного из самых молодых глав поселений в Волгоградской области расстроила его земляков. Энергичного управленца уважали за принципиальность и эффективность. Тем более, что он лишь недавно стал главой, выдвинувшись кандидатом от «Единой России» на выборах в сентябре прошлого года.

Между тем, по сведениям авторов анонимных телеграм-каналов, предполагается, что глава покинул пост из-за возможного конфликта с местными овощеводами, представляющими одну из этнических групп. Сообщается даже, что тепличники якобы безучетно потребляли воду для полива плантаций, а Семен Бурле, в свою очередь, пытался навести порядок в этой сфере.

В разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» Семен Дмитриевич заявил, что причиной его увольнения стали семейные обстоятельства. Он категорически отрицает версию об уходе с поста из-за конфликта.

– Это все полная ерунда, что про меня пишут, что, якобы, я ушел из-за конфликта с тепличниками. Еще раз повторяю – мой уход с этим не связан., – заявил экс-глава поселения.

На вопрос, планирует ли в дальнейшем Семен Бурле оставаться в Староаннинском, однозначного ответа он не дал.

– Пока я нахожусь не в поселении, в гостях, и еще не решил, останусь ли в Староаннинском или буду переезжать, – уточнил он.