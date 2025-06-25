Волгоградское УФАС рекомендовало установить бесплатный источник питьевой воды в стерильных зонах аэропорта «Сталинград» – в помещениях между пунктами проверки и воздушным судном, доступ в которые строго контролируется. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении антимонопольной службы, ведомство также проанализирует цены объектов торговли и общественного питания, действующие в таких зонах.

Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории транспортных секторов зоны транспортной безопасности.

В случае выявления нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства территориальный орган службы будет применять меры реагирования, заверили в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что ФАС РФ поручила территориальным управлениям проверить цены на продукты и воду в 28 аэропортах России с пассажиропотоком более 1 миллиона человек в год в связи с жалобами пассажиров на «конские» ценники. Волгоградский аэропорт оказался в списке объектов, где будут проведены такие проверки.

Фото Андрея Поручаева/V102.RU