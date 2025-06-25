Андрей Бочаров предостерег от формализма в работе с молодежью





Актуальные вопросы реализации молодежной политики на территории Волгоградской области рассмотрели сегодня, 25 июня, на стратегической сессии под председательством губернатора Андрея Бочарова накануне Дня российской молодежи, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона. Сегодня в Волгоградской области проживают около 612 тысяч жителей в возрасте до 35 лет, что составляет почти четверть от населения региона, и молодые люди уже сейчас активно участвуют в общественной, волонтерской, добровольческой и в целом в социально-экономической жизни региона. А в 2025 году в структуре органов исполнительной власти был образован новый комитет молодежной политики. Такое решение принял глава региона после встреч с молодежью.

Глава региона отметил, что в системной работе с каждой категорией молодых людей очень много своих особенностей, которые специалистам и органам власти в сфере молодежной политики необходимо учитывать.

- Но при этом надо понимать, что работа не должна носить исключительно формальный или отчетный характер, - подчеркнул он.

Для привлечения молодых специалистов и вовлечения их в решение задач развития в регионе создаются необходимые условия, развиваются центры креативных индустрий, в том числе на площадке амфитеатра, возведенного по предложению молодого поколения. В регионе по поручению губернатора активно развивается добровольчество — на сегодняшний день в субъекте насчитывается более 106 тыс. волонтеров, работу ведут 27 Добро.Центров, 18 площадок школьного добровольчества, 12 — «серебряного», 8 центров социальных волонтеров, ресурсный центр инклюзивного добровольчества, медиа-корпус, клуб «МЫ ВМЕСТЕ» и 46 муниципальных штабов. Кроме того, молодые люди активно привлекаются к реализации 10-летней программы развития Волгограда.

Формирование и реализация комплексной молодежной программы Волгоградской области, направленной на создание условий по реализации потенциала молодых людей, оказание поддержки воплощению в жизнь молодежных инициатив, непосредственное привлечение молодежи к участию в развитии региона, муниципальных образований, учебных заведений, предприятий и организаций, является важнейшей составной частью межведомственной и межотраслевой работы по развитию Волгоградской области и всей страны.

По результатам стратегической сессии на основе предложений будут разработаны новые инструменты по реализации молодежной политики на территории региона.