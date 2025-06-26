



В Волгоградской области в 2024 году на отлов бездомных животных было выделено 25 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», средства были перечислены как напрямую в виде субвенций муниципалитетам, так и в форме грантов и субсидий некоммерческим организациям.

Порядка 15 млн рублей от региональных властей получили 38 муниципалитетов.

- За 2024 год отловлено, стерилизовано, вакцинировано и выпущено в место отлова 1345 животных без владельцев, что на 30,5% больше плана (1031 особь), благодаря привлечению собственных средств муниципалитетов, - подчёркивается в докладе контрольно-счётной палаты Волгоградской области.

Грант в размере 4,5 млн рублей получен благотворительным фондом «Белка и Стрелка» в городе Волжском. Средства были израсходованы на отлов, содержание и стерилизацию 310 животных.

Ещё 5 млн рублей были распределены в виде субсидий для финансирования работы с животными некоммерческих организаций на территории трёх крупнейших населённых пунктов: по 2 млн рублей Волгограду и Волжскому и 1 млн Камышину. Примечательно, что администрация последнего так и не смогла освоить ни одного рубля из выделенной суммы – в городе не нашлось НКО, занимающихся деятельностью по отлову животных.

Отметим, по данным чиновников, благодаря принимаемым мерам в Волгоградской области в 2024 году численность бродячих собак сократилась на 1119 особей, достигнув 19,9 тыс. животных.