



В Волгограде сотрудники регионального управления ФСБ России вычислили местного жителя, который, будучи военнослужащим запаса, размышлял о сдаче в плен ВСУ. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФСБ.





Сообщается, что волгоградцу 36 лет. Когда в России была объявлена частичная мобилизация, попадающий под критерии призыва на военную службу мужчина стал изучать варианты по уклонению от исполнения своего гражданского долга и обязанности по защите Отечества.

– В том числе им рассматривался вариант сдачи в плен и перехода на сторону ВСУ, – прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – Изучив деятельность одной из украинских организаций, осуществляющих помощь по сдаче в плен ВСУ, мужчина сохранил её номер телефона с целью последующего установления контакта для получения рекомендаций в случае своего призыва на военную службу по мобилизации.

Впрочем, уточняется, что к реальным действиям волгоградец так и не перешел. В связи с этим он отделался лишь предостережением.

– Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию преступных умыслов, мужчина не совершил, ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, – уточняют в пресс-службе управления.

Здесь также предупреждают жителей Волгоградской области о неизбежности наказания за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области