В России попытаются остановить рост цен на бензин полным запретом на экспорт топлива





Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с результатами заседания комитета ФАС, передает V102.RU.

Напомним, ранее в Волгоградской области был зафиксирован резки скачок цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, больше всего выросли цена на АИ-92 и АИ-95.

- На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС рассматривались вопросы стабилизации цен на топливо в РФ. Запрет на экспорт бензина как для нефтяников, так и для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн в год) предлагалось ввести до конца октября 2025 года, - говорится в сообщении.

Между тем, Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. Для непроизводителей запрет на торговлю сохраняется.