



В Иловлинском районе Волгоградской области неадекватный мужчина ранил одного человека и метнул нож в спину другому в ответ на сделанное ему замечание. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленником оказался 37-летний гость региона, приехавший в райцентр – рабочий поселок Иловля – из Астраханской области.

В день совершения преступления – 27 марта – астраханец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В центре Иловли, согласно материалам уголовного дела, он вошел в сетевой магазин, где без каких-либо причин начал оскорблять покупателей, выражаясь нецензурной бранью. Уже на улице двое мужчин, которые до этого находились в торговом зале, сделали замечание дебоширу. Однако гость региона достал нож и пошел «в оборону», причинив ножевое ранение руки одному из жителей Иловли и кинув нож в спину другому. К счастью, мужчине удалось увернуться от орудия преступления.

Унять 37-летнего астраханца смогли лишь полицейские, приехавшие по вызову очевидцев происшествия. Мужчина был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Иловлинского района Волгоградской области.

– В судебном процессе мужчина полностью признал вину в инкриминируемом деянии. С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения гособвинения Иловлинский районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде двух лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, – сообщили 25 июня в прокуратуре Волгоградской области.