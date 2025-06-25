Ничего не хрустнет? Чипсы Pringles вернулись в магазины Волгограда по заоблачным ценам





На полки сетевых магазинов в Волгограде вернулись чипсы Pringles. Однако, как сообщает V102.RU, увидев стоимость 165-граммовой банки снеков, волгоградские покупатели не спешат класть их в корзину. Цены достигают 370 рублей за упаковку.

Напомним, что ранее производством чипсов Pringles занималась американская компания Kellogg's. Но из-за ситуации на Украине в 2022 году производитель, как и многие другие западные компании, заявил о своем уходе с российского рынка. В 2023 году Акционерное общество «Аквалайф ресурс» завершило приобретение 100 процентов долей дочки Kellogg's – ООО «Келлогг рус» и получила разрешения от регуляторов на производство снеков.

Длительное время раскрученные чипсы не появлялись на полках провинциальных магазинов. По информации ИА «Высота 102», купить Pringles можно был лишь в столичных торговых точках или заказать доставку через маркетплейсы из других стран. И вот, когда уже никто и не ждал, банки с картофельными снеками вновь появились в сетевых магазинах Волгограда.

На сегодня продукт для быстрого перекуса волгоградцам предлагают сразу в нескольких торговых сетях города. Самые дорогие продают в сети «Лента». Чипсы данного бренда сейчас продаются за 362,99 рублей за упаковку по скидке. Как уверяют коммерсанты, без нее товар стоит и вовсе за 443,99 руб.





За те же 360 рублей можно приобрести чипсы в гипермаркете «Перекресток». Самые бюджетные варианты были замечены в «Ашане» и «Магните» за 329 и 300 рублей, соответственно. Но и за эти деньги покупать снеки волгоградцы не торопятся.

– А ничего не хрустнет? – задаются вопросом жители областного центра, обсуждая возвращение товара в социальных сетях.

Фото: сгенерировано ИИ shedevrum.ai