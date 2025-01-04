УФСБ, СОБР и полиция массово проверили мигрантов на рынках Волгограда





Сегодня, 4 января, силовики провели масштабный рейд по рынкам Волгограда, где проверяли законность нахождения на территории России иностранных граждан. Как сообщили V102.RU в УФСБ России по Волгоградской области, силовую поддержку оперативным сотрудникам УФСБ и полиции оказали бойцы СОБР Росгвардии.





Фильтрационно-проверочные мероприятия прошли на территории рынков, расположенных в Дзержинском, Ворошиловском, Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Центральном районах Волгограда. Силовики проверяли законность нахождения иностранцев в России, а также выявляли тех, кто находится в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористического и экстремистского характера.





- Профилактические рейды проводятся на постоянной основе и направлены на обеспечение безопасности в местах массового пребывания жителей г. Волгограда, в том числе в период праздничных мероприятий, - сообщили V102.RU в УФСБ России по региону.





Фото и видео: V102.RU