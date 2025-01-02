Самолет в Екатеринбург после вылета экстренно вернулся в аэропорт Волгограда





Самолёт авиакомпании NordAStar, направлявшийся в Екатеринбург, вечером 2 января был вынужден вернуться в аэропорт Волгограда вскоре после взлета. Как сообщает V102.RU, причиной инцидента стала неисправность воздушного судна.

Кадры, сделанные пассажирами рейса в волгоградской воздушной гавани, появились вскоре после приземления в Волгограде в Telegram. Авторы анонимных каналов со ссылкой на подписчиков сообщают, что экипаж после вылета обнаружил неисправность в одном из двигателей.

В авиакомпании сообщили, в свою очередь, что при выполнении рейса ТИ952 по маршруту Волгоград – Екатеринбург на воздушном судне Boeing 737-800 после занятия крейсерского эшелона, произошло срабатывание сигнализации неисправности силовой установки.

– Экипажем было принято решение о возврате на аэропорт вылета. В 21:23 самолет благополучно произвел посадку на аэропорту Волгоград. После посадки воздушное судно отбуксировано на стоянку, – уточнили в пресс-службе компании. – В ближайшее время технические специалисты произведут осмотр воздушного судна. На борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из присутствующих на борту не пострадал.

Также сообщается, что резервное воздушное судно, запланированное под вылет рейса ТИ952 по маршруту Волгоград - Екатеринбург, произведет вылет из аэропорта Домодедово (Москва) в 23:30 по местному времени. Плановое время вылета рейса ТИ952 Волгоград – Екатеринбург 02:00 по местному времени.

Скриншот: Треш Волгоград / t.me