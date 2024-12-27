Новая партия чиновников получила посты в администрации Волгоградской области

Очередной группе чиновников продлили полномочия на посту руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в обладмине, на своих должностях останутся председатель комитета ветеринарии Галина Аликова, председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области Александр Баженов, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев, руководитель инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области Юрий Груздо, председатель комитета архитектуры и градостроительства Елена Прохорова, председатель комитета юстиции Волгоградской области Виктория Романова.

Также сохранили свои должности управляющий делами администрации Волгоградской области Валерий Андроник и руководитель представительства Волгоградской области в городе Москве Евгений Кучерявенко.