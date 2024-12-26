Андрей Бочаров продлил полномочия глав шести комитетов обладмина

Глава Волгоградской области сегодня, 26 декабря, продлил полномочия главам шести комитетов администрации региона.
По решению Андрея Бочарова, продолжат работу в обладмине на руководящих постах:
- председатель облкомтерполитики Михаил Битюцкий;
- председатель облкомэкономразвития Галина Быкадорова;
- председатель комитета тарифного регулирования Светлана Горелова;
- председатель облкомказачества Эдуард Давыдовский;
- председатель комитета по управлению госимуществом Екатерина Кульгускина;
- председатель облкомприроды Алексей Сивокоз.