



В Волгоградской области сотрудниками регионального управления ФСБ России два местных жителя подозреваются в публичном оправдании террористической деятельности в сети «Интернет». Как сообщили в пресс-службе УФСБ ИА «Высота 102», в настоящее время с задержанными проводятся оперативные мероприятия.





– Установлено, что 45-летний и 34-летний местные жители разместили в публичном доступе одного из видеохостингов комментарии, оправдывающие террористическую атаку на Белгородскую область, совершенную 1 апреля 2022 года представителями ВСУ с использованием двух боевых вертолетов, а также ДТА, проводимые военизированным националистическим объединением «Русский добровольческий корпус» в марте и мае 2023 года на территории Брянской и Белгородской областей, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской Виктория Ямщикова.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности – расследуется Следственным отделом Управления.