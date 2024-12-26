Расследования

ФСБ сообщила о задержании волгоградцев, поддержавших атаку ВСУ на Белгород

Расследования 26.12.2024 10:15
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26.12.2024 10:15


В Волгоградской области сотрудниками регионального управления ФСБ России два местных жителя подозреваются в публичном оправдании террористической деятельности в сети «Интернет». Как сообщили в пресс-службе УФСБ ИА «Высота 102», в настоящее время с задержанными проводятся оперативные мероприятия. 



Установлено, что 45-летний и 34-летний местные жители разместили в публичном доступе одного из видеохостингов комментарии, оправдывающие террористическую атаку на Белгородскую область, совершенную 1 апреля 2022 года представителями ВСУ с использованием двух боевых вертолетов, а также ДТА, проводимые военизированным националистическим объединением «Русский добровольческий корпус» в марте и мае 2023 года на территории Брянской и Белгородской областей, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской Виктория Ямщикова. 

Уголовное дело по  ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности – расследуется Следственным отделом Управления.

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